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Erzurum'da 2 Zabit Katibi Fetö'den Tutuklandı

Erzurum'da 2 Zabit Katibi Fetö'den Tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2 zabit katibi tutuklandı.

Erzurum'da 2 Zabit Katibi Fetö'den Tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2 zabit katibi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile mücadele çalışması kapsamında düzenledikleri operasyonda zabıt katibi A.Ö. ile S.T.'yi gözaltına aldı. Şahıslar, Cumhuriyet Savcısının tutuklama talebi ile sevk ettiği mahkemece tutuklandı. - ERZURUM

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