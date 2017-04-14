Erzurum'da 2 Kızdan Haber Alınamıyor

Erzurum'da iki gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Elif Y. ile 15 yaşındaki Özge A. için arama çalışmaları başlatıldı. 2 genç kızın fotoğrafları ve eşkalleri SMS aracılığıyla binlerce kişiye ulaştırıldı.



Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz çarşamba günü okuldan çıktıktan sonra eve dönmeyen Elif Y. ile Özge A. için aileleri kayıp başvurusunda bulundu. Okuldan çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan iki kızın fotoğrafları Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığının 'kayıp alarmı' uygulamasıyla binlerce kişiye SMS ile ulaştırıldı. Fotoğraflarla birlikte kızların eşkallerini de bildiren polis, genç kızları görenlerin 155 Polis İmdat Hattına bildirmesini istedi. İki gündür aranan Elif Y.'nin üzerinde okul kıyafeti olduğu belirtilirken, Özge. A'nın da üzerinde kareli siyah-beyaz kaşe bir mont ve siyah bir tayt bulunduğu kaydedildi.



Fotoğrafların vatandaşlara ulaştırılmasından sonra haber merkezine bir takım ihbarlar gelirken, polis her iki genç kızı arama çalışmalarını sürdürüyor. - ERZURUM