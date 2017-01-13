Erzurum'da "1001 Hatim" Duası Yapıldı

Erzurum'da yaklaşık 500 yıllık bir gelenek olan ve "Pir Ali Baba" tarafından başlatılan "1001 Hatim" geleneği kapsamında Cuma namazı öncesinde hatim duası yapıldı.



Kentte, yaklaşık 5 asırdır yılın son 15 günü ile bir sonraki yılın ilk haftası Kur'an-ı Kerim okunan 1001 Hatimlerin bu yılki etkinliği 15 Aralık'ta başlamıştı. Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde gerçekleştirilen etkinlik bugün Ulu Cami'de Cuma namazı öncesi okunan hatimlerle tamamlandı.



Havanın soğuk olmasına rağmen Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar Kur'an okudu. Genç, yaşlı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen programda eski geleneği sürdüren hafızlar da araçlarıyla şehri dolaşarak Kur'an okudu. Geleneğin bu yılki bölümü cuma namazı öncesinde yapılan dua ile son buldu.



Erzurum İl Müftü Yardımcısı Abdurahman Kotan, geleneği Pir Ali Baba'nın başlattığını belirtti. Bu işin gönül işi olduğunu vurgulayan Kotan, eskiden hafızların şehri atlarla dolaşarak Kur'an okuduklarını, şimdi ise bu işi araçlarla yaptıklarını söyledi. Böylece şehrin etrafını kuşatarak manevi bir feyiz ile mühür altına alındığını dile getiren Kotan, her yıl "1001 Hatim" geleneğine katılımda artışın olduğunu ifade etti. Kotan, "Özellikle gençlerimiz gönüllü olarak bu konuya eğilmektedir. Her yönüyle artmamız lazım. Bu sene 20 binin üzerinde hatim okundu" dedi. - ERZURUM