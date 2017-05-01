Erzurum'da 1 Mayıs Coşkusu Havadan Görüntülendi
Erzurum İstasyon Meydanında toplanan binlerce vatandaşın 1 Mayıs coşkusu havadan drone ile görüntülendi.
Erzurum İstasyon Meydanında toplanan binlerce vatandaşın 1 Mayıs coşkusu havadan drone ile görüntülendi.
Doğu Anadolu Bölgesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının merkezi olan İstasyon Meydanında etkinlikler başladı. Meydanda toplanan binlerce kişi 1 Mayıs coşkusunu yaşadı. Kutlamaların yapıldığı İstasyon Meydanı havadan drone ile görüntülendi. - ERZURUM