Erzurum'da 1 Mayıs coşkusu havadan görüntülendi



ERZURUM - Erzurum İstasyon Meydanında toplanan binlerce kişinin 1 Mayıs coşkusu havadan drone ile görüntülendi.

Doğu Anadolu Bölgesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının merkezi olan İstasyon Meydanında etkinlikler başladı. Meydanda toplanan binlerce kişi 1 Mayıs coşkusunu yaşadı. Kutlamaların yapıldığı İstasyon Meydanı havadan drone ile görüntülendi.

Görüntülerde 1 Mayıs coşkusunu yaşamak isteyen binlerce kişinin alanı doldurduğu görülüyor.