Erzurum'da 1 Mayıs'a Ciritli, Mehterli Kutlama
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs İşci Bayramı'nı birlik, dayanışma, mücadele günü olarak Erzurum'da halaylarla, türkülerle, mehterli ve ciritli gösterilerle kutlayacaklarını söyledi.
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs İşci Bayramı'nı birlik, dayanışma, mücadele günü olarak Erzurum'da halaylarla, türkülerle, mehterli ve ciritli gösterilerle kutlayacaklarını söyledi.
Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşları ve esnafı 1 Mayıs törenlerine davet eden Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul ve Taksim tartışmalarını artık Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için her yıl başka bir ilde 1 Mayıs kutlamalarını yaptıklarını hatırlattı. 1 Mayıs'ı gerginliklerden, ideolojik kavgalardan, çatışmalardan uzak tutmayı hedeflediklerini anlatan Arslan, "Terör gibi, terörizm gibi bizim canımızı yakan gerçekten bizi ciddi şekilde sarsan sorunlarımız var.Terörizme karşı birlikte olmak. Uluslarası saldırılara karşı ülkemiz ile birlikte dayanışma içerisinde olmak. Her gün copların, TOMA'lardan su fışkırtıldığı, çatışmaların olduğu, lastiklerin yakıldığı, sokakların savaş alanına döndürüldüğü dönemlerden artık Türkiye 1 Mayıs'ı normalleştirmesi gerekiyordu. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu sene hem Erzurum'da bölgesel bir miting aynı zamanda 81 ilde de 1 Mayıs birlik mücadele dayanışma gününde kutlamaları gerçekleştirmiş olacağız. Halaylarımızla türkülerimizle, folklorümüzle, ciritimizle, mehterimizle hakikaten farklı bir 1 Mayıs'ı hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.
- Erzurum