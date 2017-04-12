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Erzurum Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da Konuştu-2
Erzurum Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da Konuştu-2
Erzurum Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da konuştu-2(Tür: Yurt)
12 Nisan 2017 Çarşamba 18:20
Erzurum
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erzurum
'da konuştu-2
(Tür: Yurt)
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[9492240] DHA
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