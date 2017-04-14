Erzurum CHP'li Şimşek: Suriyeliler Volta Atıp, Kızlarımıza Tacizde Bulunuyor

CHP'li Şimşek: Suriyeliler volta atıp, kızlarımıza tacizde bulunuyor



Erzurum'da partililerle bir araya gelen CHP İstanbul eski milletvekili Berhan Şimşek, yeni Anayasa paketini anlattı. 'Evet' çıkması halinde 4 milyon Suriyeli mültecinin Türk vatandaşlığına geçirileceğini söyleyen Berhan Şimşek, "Şimdi buradan soruyorum ve diyorum ki; biz iktidarın istediği gibi bunları seçmen mi yapalım, yoksa bu adamları vatanlarını korusun diye El-Bab'a Rakka'ya mı gönderelim? 71 Mehmet'im, kınalı kuzum Suriye topraklarında şehit oldu. Ne için bu Tortum tekelerini burada besliyoruz? Caddelerde volta atıyorlar, kadınlarımızı, kızlarımıza tasallutta, tacizde bulunuyorlar" dedi.