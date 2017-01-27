Erzurum - Bingöl Yolu Ulaşıma Kapandı

Erzurum-Bingöl karayolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı, araçlar mahsur kaldı.



Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve şiddetli tipi, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Erzurum - Çat - Bingöl karayolu ulaşıma kapandı. Çat bakımevi ve Çirişli mevkisinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri, mahsur kalan araçların kurtarılması için seferber oldu. - ERZURUM