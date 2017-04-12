Erzurum beyaza büründü



ERZURUM - Erzurum'da aniden bastıran tipi etkili olurken, kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Bahara hazırlanan Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava yeniden soğudu ve Erzurum'da kar yağışı başladı. Nisan ayının ortalarına gelinmesine karşın kısa sürede etkisini arttıran kar, kent halkınca şaşkınlıkla karşılandı.

Kar ve tipi, Nisan ayının 12'in de Erzurum'da kara kışı aratmadı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının bölge illerinde hafta sonuna kadar aralıklı devam edeceğini belirtti.