Erzurum Belediye Başkanı Sekmen'e "En İyi Kent Vizyonu" Ödülü

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Katar'da düzenlenen "Expo Turkey By Qatar Fuarı"nda, "En İyi Kent Vizyonu" ödülü aldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar ile Türkiye'yi bölgedeki ekonomi merkezi haline dönüştürmeyi ve ticaret hacmini iki katına çıkarmayı hedefleyen Expo Turkey By Qatar Fuarı'nda, Erzurum'un stadı büyük ilgi gördü. Standı, Sultan Abdülhamid Han'ın torunu Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu da ziyaret etti.



Kentin önemli projelerinin sunulduğu fuarda, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Belediye Başkanı Sekmen, üst düzey Katarlı yetkililer ile fikir alışverişinde bulundu, şehrin yatırım açısından önemli bir cazibe merkezi olduğunu aktardı.



Katar-Türkiye İş Adamları Zirvesi Ödül Töreni'nde konuşan Vali Azizoğlu, Erzurum'un, Türkiye'nin her alanda gelişen ve değişen önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.



Başkan Sekmen ise, "Erzurum için aldığımız her bir ödül bizim çalışma azmimize şevk ve heyecan katıyor. Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu



"Expo Turkey By Qatar Fuarı"na, Vali Azizoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Ali Demirhan ve diğer yetkililer de katıldı.