Erzurum Asırlık Çeşme Yalağını Çaldılar

Asırlık çeşme yalağını çaldılar



Erzurum'un Aziziye ilçesinde Kenan Önal'a ait olan ve dedelerinden kalma olan 100 kilo ağırlığındaki taştan oyma çeşme yalağı, 2 hırsız tarafından çalındı. Çevredeki vatandaşlara rağmen, çeşme yalağının içindeki molozları temizleyen iki kişi, daha sonra bunu sürükleyerek götürdü. Kenan Önal'ın şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.