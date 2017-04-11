Erzurum'a 11 Nisan karı



ERZURUM'da aniden bastıran kar, görüş uzaklığını önemli ölçüde düşürdü ve kısa sürede kent merkezini beyaza büründürdü.



Güneyden gelen yüksek basıncın etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesinde saat 16.00 sıralarında kar yağışı başladı. Nisan ayının ortalarına gelinmesine karşın kısa sürede etkisini arttıran kar, vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Tipili şekilde yağan karı fırsat bilenler fotoğraf çektirmeyi ihmal ettirmedi. Erzurumlular'ın kara alışkın olduğunu belirten vatandaşlar, güneşe hasret kaldıklarını bildirdiler.



Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları kar yağışının Cumartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceğini söyledi. Uzmanlar, kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini ifade etti. Uzmanlar bu gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşeceğini, buzlanma konusunda vatandaşların dikkatli olmasını istedi.