Erzurum'a 11 Nisan Karı

ERZURUM'da aniden bastıran tipi etkili olurken, kent merkezini kısa sürede kar kapladı.



Bahara hazırlanan Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava biranda soğudu ve Erzurum'da saat 16.00 sıralarında kar yağışı başladı. Nisan ayının ortalarına gelinmesine karşın kısa sürede etkisini arttıran kar, kent halkınca şaşkınlıkla karşılandı. Erzurumlular baharda kışı yaşadıklarını ve güneşli günlere hasret kaldıklarını söyledi.



Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının cumartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceğini söyledi. Uzmanlar, kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini, Erzurum'da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşeceğini söyledi. - Erzurum