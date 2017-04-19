Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Özoğlu Artvin'de

Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Artvin'e geldi.



Askeri birliklerde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Tümgeneral Özoğlu, Artvin Valisi Ömer Doğanay'ı makamında ziyaret ederek, kendisi ile bir süre görüştü.



Ziyarette, Ardahan 25. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz ile Artvin Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı Yaşar Aydın da hazır bulundu.