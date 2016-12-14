Erzincanspor - Galatasaray Canlı Anlatım

Erzincanspor ve Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında mücadele ediyor. Erzincan 13 Şubat Stadında başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal yönetiyor. Erzincanspor'un 11'inde Bilal, Ahmet, Zeynel, Sefer, Volkan, Atilla, Cebrail, Sefa, Safa, Ömer, Oğuz yer alıyor. Galatasaray'ın 11'inde ise Cenk, Linnes, Chedjou, Semih, Carole, Hamit, Birhan, Cavanda, Gökay Güney, Josue, Berk İsmail bulunuyor. Erzincanspor - Galatasaray karşılaşmasının kaç kaç biteceği merak ediliyor.

GALATASARAY'IN FORMASI TEPKİ ÇEKTİ

Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında 24 Erzincanspor'la karşılaşan Galatasaray'ın forması görenleri şaşırttı. Erzincan deplasmanına mor forma ile çıkan Galatasaray bu sezon ilk defa bu formayı giymiş oldu. Mor renkli forma, Galatasaray'ın 3. forması olarak tanıtılmıştı. Sarı kırmızılı taraftarlar ise mor forma hakkında yaptıkları yorumlarda durumdan pek de memnun olmadıklarını ortaya koydu.

İŞTE YAPILAN YORUMLARDAN BAZILARI:

"24 Erzincanspor - Galatasaray maçında bence Galatasaray'ın forma rengi kötü. Koyu bi renk olmalıydı. Mor Beyaz olmaz o karda."

"Galatasaray'ın giydiği forma yüzünden dedem hiç kimseyi tanıyamıyor şuan eve her girene sağ kanatta kim oynuyor diye soruyor"

"Erzincan Galatasaray maçında son düdükten sonra yapılan forma değişikliği sanki maç başında yapılmış gibi.."

"Bu nasıl forma? Galatasaray ımın maçını mı izliyorum yoksa Orduspor Erzincanspor maçı mı belli değil.."

"Sarı Kırmızı parçalı formaya öle alışmışız ki, 24 erzincanspor'un forma rengini bilmediğim için de kırmızı formalı takımı Galatasaray sandım"

ERZİNCANSPOR - GALATASARAY CANLI ANLATIM

Erzincanspor - Galatasaray karşılaşmasını canlı olarak bizden takip edebilirsiniz.

1. Dakika: Karşılaşma başladı.

2. Dakika: Karşılaşma oldukça soğuk bir havada oynanıyor. Saha zemininde kar tabakaları dikkat çekiyor.

4. Dakika: Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

7. Dakika: Aybars'ın kullandığı köşe vuruşunda köşe vuruşunda Ömer istediği gibi kafa vuramadı.

11. Dakika: Galatasaray'da Joseu'nin kullandığı kornerde Cavanda'nın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

12. Dakika: Josue'nin ceza sahası dışından şutunda top farklı bir şekilde auta gitti.

13. Dakika: 24 Erzincanspor atağında Ömer'in ortasında Oğuz ceza sahası içinde topla buluştu. Yardımcı hakem ofsayt kararı verdi.

14.Dakika: Safa'nın uzun pasında Cavanda'nın ters vuruşunu Cenk Gönen taca gönderdi.

15. Dakika: Ahmet'in sol kanattan ortasını Chedjou uzaklaştırdı.

17. Dakika: Sahaya zeminindeki kar ve buz tabakaları nedeniyle takımla paslaşmakta zorluk yaşıyor.

18. Dakika: Sefer'in sol kanattan ortasını Chedjou kornere gönderdi.

19. Dakika: Erzincanspor atağında Oğuz'un ceza sahası içinden sert şutunda top üstten auta çıktı.

22. Dakika: Erzincanspor atağında Sefer'in ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda top üstten auta gitti.

24. Dakika: Galatasaray atağında Josue sol kanattan ortaladı. Berk İsmail ceza sahası içinde topa dokunamadı.

27. Dakika: Hamit'in ceza sahası dışından sert şutunda top 24 Erzincanspor defansından döndü.

29. Dakika: 24 Erzincanspor'da Sefa Küpeli sarı kart gördü.

30. Dakika: Maçta ilk yarım saatlik bölüm golsüz eşitlikle geçildi.

32. Dakika: 24 Erzincanspor, Galatasaray yarı alanında paslaşarak defansta boşluk arıyor.

33. Dakika: Galatasaray atağında Gökay sol kanattan ortaladı. Hamit arka direkte topa yetişemedi.

38. Dakika: Carole'nin pasında Josue ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu. Defanstan seken top kornere gitti.

39. Dakika: Carole'nin sol kanattan ortasında Semih Kaya'nın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

40. Dakika: Sefer'in ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunu Cenk Gönen güçlükle kornere gönderdi.

42. Dakika: Linnes'in arka direğe etkili ortasında Birhan hamle yapmak istedi ancak dokunamadı.

45. Dakika: Galatasaray atağında Gökay'ın ceza sahası dışından sert şutunu Bilal kurtardı.

45. Dakika: İlk yarı sona erdi.

46. Dakika: İkinci yarı başladı.

46. Dakika: Galatasaray'da ikinci yarıda Gökay ve Cavanda'nın yerine Sabri ile Yasin oyunda...

50. Dakika: GOL - Josue

50. Dakika: Hamit'in pasında defanstan seken topla Josue ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Josue düzgün bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

51. Dakika: 24 Erzincanspor'un santrasıyla oyun tekrar başladı.

52. Dakika: Sefa'nın sol kanattan ortasında top doğrudan auta çıktı.

54. Dakika: Galatasaray'ın golünden sonra 24 Erzincanspor daha baskılı oynayan taraf...

56. Dakika: 24 Erzincanspor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Cebrail ceza sahasına ortaladı. Top Hamit'in eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

57. Dakika: Penaltı atışında topun başına Cebrail geçti. Cebrail vuruşunda top sağ alt köşeden ağlarla buluştu.

58. Dakika: Galatasaray'ın santrasıyla oyun yeniden başladı.

Galatasaray'da Cavanda sarı kart gördü.

60. Dakika: 24 Erzincanspor'da Sefa'nın sakatlığı nedeniyle oyun durdu.

61. Dakika: 24 Erzincanspor atağında Sefer'in sağ kanattan ortasını Cavanda uzaklaştırdı.

62. Dakika: Oğuz'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ahmet kale sahası önünde kafayla vurdu. Top yandan dışarı gitti.

63. Dakika: Sefer'in ara pasında Zeynel'in ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda top yandan dışarı çıktı.

64. Dakika: Galatasaray'da Eren Derdiyok oyuna girecek.

65. Dakika: Galatasaray atağında Sabri'nin şutunda kaleciden dönen topa kale sahası önünde Yasin vurdu. Top direğin üstünden auta gitti.

65. Dakika: Sabri'nin sağ kanattan ortasına ön direkte Berk dokunamadı.

68. Dakika: Galatasaray'da Berk İsmail çıktı. Eren Derdiyok oyunda...

69. Dakika: 24 Erzincanspor atağında Cebrail'in ceza sahası dışından sert şutunu Cenk elinden kaırdı. Pozisyonu takip eden Cavanda topu kornere gönderdi.

70. Dakika: Cavanda'nın ortasında Yasin'in sert şutunda top direğin yanından auta gitti.

72. Dakika: Sefa'nın yaklaşık 30 metreden şutunda top üstten dışarı gitti.

73. Dakika:Galatasaray'da Semih Kaya'nın sakatlığı nedeniyle oyun durdu.

76. Dakika:Erzincan 13 Şubat Stadında mücadeleyi 5.000 biletli taraftar izliyor.

77. Dakika: Sabri'nin sol kanattan ortasında top Bilal'de kaldı.

78. Dakika: Josue, sağ kanattan köşe vuruşu kullanmak isterken dengesini kaybederek yere düştü. Top auta çıktı.

80. Dakika: Maçta son 10 dakikalık bölüme girildi. 1-1'lik eşitlik devam ediyor.

81. Dakika: Sbari'nin sağ kanattan ortasında Yasin kale sahası önünde topa vurmak istedi. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. Dakika: 24 Erzincanspor'da Zeynel'in yerine Yasin oyuna dahil oldu.

84. Dakika: Galatasaray, 24 Erzincanspor yarı alanında paslaşarak defansta boşluk arıyor.

85. Dakika: 24 Erzincanspor'da Cebrail'in sakatlığı nedeniyle oyun durdu.

87. Dakika:Erzincanspor'da Sefer çıktı. Can oyunda...

89. Dakika: Volkan'ın sağ kanattan ortasını Cavanda kafayla Cenk'e gönderdi.

90. Dakika: Karşılaşmanın sonuna 3 dakika ilave edildi.

91. Dakika:Linnes'in sol kanattan ortasını 24 Erzincanspor savunması uzaklaştırdı.

92. Dakika:Sabri'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda top Bilal'de kaldı.

93. Dakika: 24 Erzincanspor'da Aybars'ın yerine Enes oyuna dahil oldu.

94. Dakika: Karşılaşma sona erdi.