Düzce ve çevre illerde yaşayan Erzincanlılar düzenlenen gecede bir araya geldi.



Düzce ve yakın illerde yaşana Erzincanlıların katıldığı geceye Erzincanlılar yoğun ilgi gösterdi. Erzincanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize "Erzincanlılar birlik, beraberlik ve dayanışma" gecesinde Erzincan yemekleri katılımcılara tanıtılırken, yöreye ait kültür ve törelerde gösterildi.



Geceye Vali Zülkif Dağlı, Erzincanlılar Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Sadık Ağca, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, Emniyet Müdür Yardımcısı Oktay Özbakır, İstanbul Dernekler Federasyon Başkanı Süleyman Öztürk, 21. Dönem İstanbul Milletvekili Rıdvan Budak, Erzincan Eski Belediye Başkanı Adnan Ercan ile Düzce, Sakarya, Hendek ve Zonguldak'ta yaşayan Erzincanlılar katıldı.



"Türkiye'nin en çok burs veren vakfı"



Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Sadık Ağca Türkiye'nin eğitim bursu veren en büyük vakfının kendi vakıfları olduğunu dile getirerek, eğitime verdikleri destekle de Bakanlar Kurulu tarafından toplum yararına çalışan vakıf statüsünü kazandıklarını söyledi.



Ağca, "Çeşitli şehirlerde bulunan Erzincanlı öğrencilere burs vermek amacıyla kurulan vakıf her yıl verdiği burslarla Türkiye'nin eğitime en çok destek veren vakfı oldu. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilen vakfımız bakanlar Kurulu kararı ile toplum yararına çalışan vakıf satatüsüne kavuştu ve öğrencilere yıllık 7 milyon TL burs verir duruma geldi. Bu durumun diğer dernek ve vakıflara da örnek olmasını diliyorum" dedi.



"Düzce, Erzincan kaderleri aynı"



Vali Zülküf Dağlı ise konuşmasında Erzincan'ın birlik ve beraberlik anlamında çok iyi sınavlar verdiğini söyledi. Geçmişte acılar yaşamasına rağmen birlik ve beraberliğinden hiçbir zaman kopmayan Erzincan'ın bu yönüyle Düzce'ye benzerliğine de vurgu yaptı.



Konuşmaların ardından Düzce Müftüsü Selami Emen, şehitler için dua etti.



Gecenin son bölümünde ise birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği programa Erzincanlı Türk Halk Müziği sanatçıları Arif Kurt, Ela Kuş ve Taner Özdemir söyledikleri şarkı ve türkülerle Erzincanlıları coşturdu. - DÜZCE