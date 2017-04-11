Erzincanlılar Buluşması"
Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğinin Türkiye'nin önünü açacağını, engelleri ortadan kaldıracağını, milletin iktidarın sahibi olacağını söylediklerini belirterek, "Öyle seçip, Ankara'ya gönderiyoruz vekilleri ondan sonra bekle ki hükümet kurulsun.
Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğinin Türkiye'nin önünü açacağını, engelleri ortadan kaldıracağını, milletin iktidarın sahibi olacağını söylediklerini belirterek, "Öyle seçip, Ankara'ya gönderiyoruz vekilleri ondan sonra bekle ki hükümet kurulsun. Günler geçiyor, haftalar geçiyor, pazarlıklar, gizli kapılar arkasında iş çevirmeler, bir bakıyorsunuz sizin seçtiğiniz değil, bir başkası hükümet olmuş. Millet iradesi yine çırak çıkmış. Artık bunlar bitiyor. Çünkü sandıkta garanti hükümet var. Yüzde 50+1'i almadan iktidar olunmuyor. Meclis ayrı seçiliyor, hükümet ayrı seçiliyor. Güvenoyunu da millet veriyor, hükümeti de millet kuruyor." dedi.
Başbakan Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Erzincanlılar Buluşması"ndaki konuşmasında, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına kimlerin karşı çıktığına bakılması gerektiğini ifade ederek, terör örgütlerinin bir ve beraber olarak, "hayır, hayır" diye kampanya yaptıklarını söyledi.
Yıldırım, PKK terör örgütünün "Evet çıkarsa biz biteriz, biz beteriz" dediğini aktararak, "Hiç merek etmeyin, 'evet' çıkacak, siz de biteceksiniz. Bu millet terör belasından kurtulacak. Analar ağlamayacak, milletimizin enerjisi boş gitmeyecek. Başka kim karşı çıkıyor? FETÖ karşı çıkıyor. FETÖ, bu ülkede milletin kardeşliğine, milletin bağımsızlığına, demokrasisine darbe vurmaya çalışan alçaklar, bu gün 'hayır' kampanyası yapıyor. Bunları anlarım, bunlar terör örgütü, bunların 'hayır' kampanyası yapmasını anlayabiliriz ama Atatürk'ün kurduğu CHP'ye ne demeli?" diye konuştu.
CHP'nin ana muhalefet partisi olarak, kampanya döneminde iyi bir sınav veremediğini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Değişikliği anlatmak yerine insanların kafasını karıştırmayı tercih etti. Yalanla dolanla insanları ikna edeceğini zannetti. Sayın Kılıçdaroğlu, kahvecilerle buluşuyor, '17 Nisan'da kahveler kapatılacak, aman evet oyu vermeyin.' İnşaatçılarla karşılaşıyor, 'Tapularınız alınacak, aman evet demeyin.' Yetmedi, minibüsçülerle bir araya geliyor, onlara diyor ki 'Minibüs hatlarınız kapanacak, aman evet demeyin.' Muhtarlarla bir araya geliyor, onlara da aynı şeyi söylüyor. Gençlerle bir araya geliyor, 'Sizin siyasette ne işiniz var?' diyor. Şimdi eğer bu değişikliğin karşısındaysan bir şey söyle. İyi bir şey söyle, bu millete ümit ver; korku değil, endişe değil, tehdit değil. Millete ufuk ver, gelecek ver. Biz diyoruz ki 'Bu anayasa değişikliği Türkiye'nin önünü açacak. Engelleri ortadan kaldıracak, millet iktidarın sahibi olacak. Öyle seçip, Ankara'ya gönderiyoruz vekilleri ondan sonra bekle ki hükümet kurulsun. Günler geçiyor haftalar geçiyor, pazarlıklar, gizli kapılar arkasında iş çevirmeler, bir bakıyorsunuz sizin seçtiğiniz değil, bir başkası hükümet olmuş. Millet iradesi yine çırak çıkmış. Artık bunlar bitiyor. Çünkü sandıkta garanti hükümet var. Yüzde 50+1'i almadan iktidar olunmuyor. Meclis ayrı seçiliyor, hükümet ayrı seçiliyor. Güvenoyunu da millet veriyor, hükümeti de millet kuruyor. Onun için 'Ama niye güvenoyu yokmuş?' 80 milyonun güvenoyu olunca daha ne güvenoyu istiyorsun? En büyük güvenoyu, milletin güvenidir. Milletin güvenini kazanmayan asla iktidar olamaz. CHP de aynı. CHP, 50'den beri iktidar olabildi mi? Olamadı. Çünkü hep vesayetçilerin arkasına saklandı. Milli iradeye değil, maalesef bazı zinde güçlerin arkasına takıldı. Orada iktidar aramaya çalıştı, oradan da istediğini elde edemedi. Darbe dönemlerinde ucundan, kenarından iktidarın bir tarafına yamanmaya çalıştı. İşte şimdi bu değişiklikle artık çalışacaksın, ter dökeceksin, milletin gözüne gireceksin. O zaman iktidar da olabilirsin, herkese açık."
"Türkiye fotoğrafını tamamlayamayan iktidar olamayacak"
Yıldırım, artık Türkiye'nin her köşesinden oy almayanın iktidar olamayacağının altını çizerek, "Ege'den oy alayım yeter, Güneydoğu'dan alayım yeter.' Bunlar geçti. Yüzde 50'yi bulmak için hem Güneydoğu'dan hem Doğu Anadolu'dan hem Karadeniz'den, İç Anadolu'dan, Marmara'dan, Ege'den, Akdeniz'den oy alman lazım. Bu ne demektir? Türkiye fotoğrafı demektir. Türkiye fotoğrafını tamamlayamayan hiç kimse iktidar olamayacak. Bu da temsilde adalet demektir." diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, 15 yıldır bir Türkiye'yi, üç Türkiye yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"O topraklarda doğan, Erzincan'ın havasını, suyunu solumuş bir kardeşiniz olarak, memleketim için, milletim için çok güzel işler yaptık. Allah için yaptığımız her işte milletimizin mutluluğunu düşündük, milletimizin yaşam kalitesinin artmasını esas aldık. Bu güne kadar hemşehrilerimizin, sizin başınızı öne eğdirecek hiçbir iş yapmadık. Allah'a şükür başımız dik, alnımız açık. Bu arada Erzincan'a da güzel hizmetler yaptık. Erzincan'a 15 yılda 9 milyarlık yatırım yaptık. Erzincan'ın yollarını biliyorsunuz, Erzincan'ın Erzurum'a, Sivas'a, Trabzon'a yollarını böldük, bölünmüş yol haline getirdik. Erzincan'a güzel bir üniversite kazandırdık. Şu an Erzincan üniversitemizin 2 bin 500 öğrencisi var. Erzincan'ı doğal gazla buluşturduk. Erzincan'a çevre yolu yaptık. Erzincan'ın organize sanayi bölgesini genişlettik. Şimdi iki tane de ihtisas organize sanayi yapıyoruz. Ayrıca Erzincan, hızlı tren ile de buluşuyor. Erzincan'da hava yolunu halkın yolu yaptık. Erzincanımızın bütün ihtiyaçlarını, Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi giderdik, bundan sonra da gidermeye devam edeceğiz. Erzincan'da 10 bin konut inşa ettik. İlçeler de dahil 8 hastane yaptık. Şimdi Erzincan devlet hastanesine 250 yataklı yeni bir blok daha yapıyoruz. Ergan Dağı Projesi, kış turizmi için önemli bir yatırımı gerçekleştirdik."
Yıldırım, halk oylamasına kalan son dört günün dolu dolu geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hemşehrilerim sizden bir söz istiyorum. Pazar günü Türkiye'nin aydınlık yarınları için var mısınız? Tek bayrak için, tek millet için, tek vatan için, tek devlet için kararımız?" diye sordu.
Salondakilerden "evet" cevabını alan Yıldırım, "Allah sizden razı olsun, Allah'a emanet olun." dedi.
Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Sadık Ağca, Erzincanlılar olarak Başbakan Binali Yıldırım'ı ağırlamaktan onur ve gurur duyduklarını söyledi.
Vakıf çalışmaları hakkında bilgi veren Ağca, vakfın birinci önceliğinin eğitim olduğunu ve bugüne kadar 35 bin burs verdiklerini anlattı.
Ağca, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum un öneminin farkında olduklarını belirterek, "Tarihin yüklediği sorumlulukların bilincindeyiz. Hiçbir siyasi güdümü olmadan, koalisyonları, siyasi ve ekonomik krizleri, bürokratik vesayeti, terörü, sıkıyönetimleri, çift başlılığı ve erken seçimleri tarihin sayfalarına gömmek için 'evet' diyoruz." diye konuştu.
Notlar
Ellerindeki "evet" flamalarıyla Başbakan Binali Yıldırım'ı karşılayan vatandaşlara, Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım tarafından karanfil takdim edildi.
Folklor ekiplerinin Erzincan yöresine ait gösterilerinin ardından Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, ekipleri tebrik etti, onlarla fotoğraf çektirdi. Bir folklor ekibinin Başbakan Yıldırım'a Türk bayrağı vermesi üzerine Yıldırım, bayrağı öperek teslim aldı.
Salona Türk bayrağının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın posterleri ile "Erzincan burada, Başbakanının yanında" ve "Yolunuz yolumuz sevdamız ortak" afişleri de asıldı.
Buluşmaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, milletvekilleri ve çok sayıda Erzincanlı katıldı.
Başbakan Yıldırım'a, konuşmasının ardından Erzincan Kültür Eğitim Vakfı Başkanı Sadık Ağca tarafından hediye takdim edildi.
(Bitti)