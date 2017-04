Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, "Bu oylama, bir seçim değildir, burada partiler seçime girmiyor, burada milletvekili seçmeyeceğiz, belediye başkanı seçmeyeceğiz. Burada Türkiye'nin geleceğine karar vereceğiz. Türkiye, 82 model, her tarafı dökülen darbe anayasasıyla yoluna devam mı edecek? Yoksa gelişen, büyüyen, kalkınan Türkiye'ye yakışan, milletin iradesini esas alan, milletten başka hiçbir güç tanımayan yeni bir anayasayla yoluna devam mı edecek? İşte bu kararı vereceğiz." dedi.



Başbakan Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Erzincanlılar Buluşması"ndaki konuşmasında, başta köyü Kayı olmak üzere, Erzincan'ın tüm köylerine selam ve saygılarını gönderdi.



"Erzincan'ın insanı 24 ayardır. Erzincan'ın insanı cömerttir, mütevazidir, yemeği yenir, suyu içilir, hepinizi kalpten kucaklıyorum." diyen Yıldırım, Erzincan Eğitim ve Kültür Vakfının kurulduğu günden bu yana 35 bin gence üniversite bursu verdiğini, onların hayata atılmasını sağladığını kaydetti.



Yıldırım, vakfın verdiği burslarla Türkiye'de en fazla burs veren özel vakıflar arasında yerini aldığını dile getirerek, bugüne kadar vakıfta emeği geçen herkese teşekkür etti.



Bir şehre aidiyet duymanın, bir şehir için birtakım faydalı işler yapmakla mümkün olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:



"Burada, bu vefanın en güzel örneğini görüyoruz. Eğer sahiplenme duygusu varsa, koruma, yaşatma, geliştirme çabası da vardır. Bir ülkeyi sahiplenmek demek, ilk olarak yaşadığım o yeri, o toprakları sahiplenmek demektir, hatırlamak demektir. Bu yüzden de şehirlerimizi hatırlamalıyız, sahiplenmeliyiz ki ülkemize sahip olalım. Allah'a şükür 15 yıldır bütün şehirlerimize, 81 ilimize, 80 milyon vatan evladının her birine sahip çıktık, ayağımızın basmadığı, izimizin olmadığı, mührümüzün olmadığı hiçbir yer kalmadı. 780 bin kilometrekare vatan toprağının her tarafına hizmet götürdük. 80 milyon vatandaşımız tek yürek, 81 vilayetimiz tek vatan. Milletimiz, 15 yıldır AK Parti'ye sahip çıktı, destek oldu, bize güç verdiniz. Bir olduk, beraber olduk, birlikte Türkiye olduk."



"Vatandaşlarımızın o kırılan kalplerini düzelttik"



Yıldırım, eski Türkiye'nin yanlışlarını düzeltmek için 15 yıldır var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, "Devletin, milletle kavgasını sona erdirdik. Devleti, millete hizmetkar haline getirdik. Kalbi kırılan vatandaşlarımızın o kırılan kalplerini düzelttik, gönüllerine yer yaptık. Bazı vatandaşlarımızı daha fazla, birinci sınıf, bazılarını daha az önemseyen devlet anlayışına son verdik." diye konuştu.



Türkiye'nin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, gençleriyle, yaşlılarıyla, kadınlarıyla, çocuklarıyla bir ve beraber olduğunu kaydeden Yıldırım, gençlere, "Size bugün siyaseti çok görenler unutmasın ki 15 Temmuz FETÖ'nün alçak darbe girişiminde meydanlara ilk inenler sizlerdiniz. Siz bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz. Türkiye'yi alçaklara teslim etmediniz. Allah sizden razı olsun." şeklinde seslendi.



"Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz"



Başbakan Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu oylama, bir seçim değildir. Burada partiler seçime girmiyor, milletvekili, belediye başkanı seçmeyeceğiz. Burada Türkiye'nin geleceğine karar vereceğiz. Türkiye, 82 model, her tarafı dökülen darbe anayasasıyla yoluna devam mı edecek? Yoksa gelişen, büyüyen, kalkınan Türkiye'ye yakışan, milletin iradesini esas alan, milletten başka hiçbir güç tanımayan yeni bir anayasayla yoluna devam mı edecek? İşte bu kararı vereceğiz. Sizler bu kararı vereceksiniz. Bugüne kadar darbelerden, vesayetlerden bu ülke çok çekti, bu millet çok zarar gördü. Kazandıklarımız, ülkemiz için elde ettiğimiz bütün kazanımlar, maalesef darbelerle hepsi elimizden gitti. İstiyoruz ki artık siyasetin tek sahibi olsun; o da millet olsun, 80 milyon vatan evladı olsun. Darbeler, vesayetler artık Türkiye'nin demokrasi tarihinde yok olup gitsin."



Hemşehrilerine ve millete güvendiğini ifade eden Yıldırım, "Biz hiçbir zaman ayrıştırıcı, kutuplaştıran olmadık; beraber olduk, birlik olduk, birlikte Türkiye olduk. Bu ay yıldızlı bayraktan başka hiçbir bayrağa bakmadık. Bu bayrağa yan bakanın da canına okuduk, okumaya da devam ederiz." dedi.



Yıldırım, AK Parti'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket ettiğini aktararak, "Hep böyle olduk, böyle olmaya da devam edeceğiz çünkü bizim inancımızda, yönetim anlayışımızda insan, insanı merkeze almak vardır. İnsana hizmet etmeyen, insanı öncelemeyen hiçbir yönetimin başarılı olma şansı yoktur. Onun için 15 yıldır Cumhurbaşkanımız, kurucu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la beraber ülkemizin kalkınması için milletimizin mutluluğu için gece gündüz demeden çalıştık çabaladık, ülkemize birbirinden değerli birçok eser kazandırdık. Dünyada krizler devam ederken, Türkiye bir baştan bir başa bölünmüş yollarla, hava yollarıyla demir yollarıyla, iletişim hatlarıyla dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz." diye konuştu.



