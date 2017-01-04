Erzincanlı Öğrencilerden Halepliler İçin Kermes

Erzincan'da öğrenciler tarafından Haleplilere yardım amacıyla gerçekleştirilen kermesten sağlanan gelir, Haleplilere yollanacak.



Atatürk Mahallesi Ali Kemali Caddesi'ndeki bir iş merkezinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinesinde, "Halep'in mazlumları için yola çıktık, bize yol arkadaşı olur musunuz" sloganıyla kermes organize edildi.



Kermesin açılışına, Erzincan Vali yardımcıları Yaşar Kemal Yılmaz ve Mehmet Fatih Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.



Kara, burada yaptığı konuşmada, kermesin öğrencilerce düzenlenmesi sebebiyle ayrı bir önemi bulunduğunu dile getirdi.



Aziz Gün de okullarda benzer kermesler düzenlendiğini ve elde edilen gelirin Erzincan Valiliğince kent genelinde başlatılan Suriye'ye yardım kampanyasına dahil edileceğini ifade ederek, öğretmen, öğrenci ve velilerin yardım konusunda duyarlı olduğunu söyledi.



Gün, Türk milletinin mazlum, masum ve kimsesizlerin yanında olduğunu aktararak, öğrencilerinin bu davranışından duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Konuşmaların ardından açılan kermeste okulda turizm ve otelcilik bölümünde okuyan öğrencilerin hazırladığı pasta, börek gibi yiyecekler satışa sunuldu.



Yarın sona erecek kermesten elde edilecek gelir, Valilik aracılığıyla Haleplilere ulaştırılacak.