Erzincan Yangını Kar Atarak Söndürmeye Çalıştı

Yangını kar atarak söndürmeye çalıştı



ERZİNCAN'da fren balataları alev alan TIR'ı yangın söndürme tüpleri yetmeyince kar atarak söndürümeye çalıştı.



Olay, bugün Erzincan Erzurum Karayolu'nun 72'inci kilometresindeki Kargın Beldesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen izolasyon malzemesi yüklü 40 NC025 plakalı TIR fren balatalarının aşırı ısınması nedeniyle alev aldı. Yangını kendi çabaları ile söndüremeyen sürücüye yoldan geçen diğer sürücülerde yardım etti. Yangın tüpleri alevleri sördürmeyince, sürücüler itfaiyenin olay yerine gelmesini beklerken yol kenarındaki karı alevlere atarak müdahale etti. Karayolu bir süre trafiğe kapanırken, Tercan ilçesi itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi ile yangın söndürüldü. TIR sürücüsünün çabası amatör kamera tarafından görüntülendi.