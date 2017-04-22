Erzincan Valisi, Off-Road Yarışında 'Cehennem Çukuru'ndan Çıkamadı

Erzircan Valisi, Off-Road yarışında 'Cehennem Çukuru'ndan çıkamadı



ERZİNCAN'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen off-road yarışmalarında direksiyon başına geçen Vali Ali Arslantaş, özel parkurda oluşturulan ve 'Cehennem çukuru' ismi verilen etaptan çıkamadı. Defalarca denemesine rağmen çukurdan çıkamayan Vali Arslantaş, zorlu etabı pas geçerek bitiş noktasına ulaştı.



Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Ekşisu Mesire Alanı'nda off-road yarışları düzenlendi. İş makineleri tarafından oluşturulan özel parkurda yarışmak için çok sayıda meraklı etkinliğe katıldı. Yarışmanın açılışını Vali Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy (AKP) yaptı. Off-road taşıtın direksiyon başına oturan Vali Ali Arslantaş, çıkış verilmesinin ardından hızlı çıkış yaptı ve su dolu parturdar geçti. Parkurun enr zor etabı olan ve bu yüzden 'Cehennem Çukuru' olan bölgeye giren Vali Arslantaş, çamura saplandı. Defalarca denemesine rağmen taşıtı bir türlü parkurdan çıkaramayan Vali Arslantaş, sonunda su dolu çukuru pas geçerek, 3 kilometrelik parkuru tamamladı.



Yarışmacılar için zorlu bir parkur yapıldığını ifade eden Vali Ali Arslantaş "Belediye başkanımız biraz heyecanlandı. Üç defa denememize rağmen geçemedik. Yarışma süresince orada hekes zorlanabilir" diye konuştu.



Erzincan'ın yanı sıra Erzurum, Kars, Tokat ve Trabzon'dan da off-road araçlarının katıldığı yarışmalar gün boyu devam etti. Yarışmacılar, zorlu parkuru en kısa sürede tamamlayabilmek için zamana karşı kıyasıya mücadele etti.