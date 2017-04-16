Erzincan Sandık Başına Sedye Ile Götürüldü

Sandık başına sedye ile götürüldü



ERZİNCAN,(DHA)-ERZİNCAN'da yaşayan felçli Fatma Canpolat, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öngören anayasa değişikliği için halk oylamasında oy kullanmak için sandık başına sedye ile götürüldü.



Erzincanlılar, sabah erken saatlerden itibaren bağlı bulundukları seçmen sandıklarında oylarını kullanmaya başladı. Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan felç hastası Fatma Canpolat (76) oy kullanmaya ambulans ve sedye ile gitti. Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından evinden sedye ile alınan yaşlı kadın, oy kullanacağı okuldaki sandık başına götürüldü. Burada sedye ile okul binasına taşınan Fatma Canpolat, sandık başkanın oy kullanma sürecini anlatmasının ardından paravanın arkasına götürülerek, oyunu kullandı. Yaşlı kadın oyunu kullandıktan sonra yeniden ambulansa taşınarak evine götürüldü Sağlık görevlilerine teşekkür eden Fatma Canpolat; 'Allah hepinizden razı olsun" dedi.



Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mesut Turan ise, referandum dolayısıyla 21 ekip ve 53 personelle, evlerinde yaşayan hastaları alarak, oylarını kullandıktan sonra yeniden evlerine götürüldüğünü söyledi.