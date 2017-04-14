Erzincan Sağanak Yağış, Fidanlıkları Sular Altında Bıraktı

Sağanak yağış, fidanlıkları sular altında bıraktı



ERZİNCAN'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur kent merkezindeki fidan satış alanlarını sular altında bıraktı.



Erzincan ve çevresinde gece boyunca etkili olan yağışlı hava su baskınlarına neden oldu. 13 Şubat Caddesindeki fidan satış alanları su baskını nedeniyle zarar gördü. Sabah saatlerinde fidan satış alanına giden işletmeci Hasan Akdağ, seranın sularla kaplı olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Çeşitli türlerde yüzlerce fidanın bulunduğu alana sel suları nedeniyle giremeyen Akdağ, daha öncede su baskını olduğunu, yetkililere bilgi verdiklerini söyledi. Sel suları ile birlikte atık maddeler nedeniyle fidanların büyük zarar gördüğünü ifade eden Akdağ şunları söyledi



'Sadece fidanlığımızda değil, yol ve tarlalara da neneden geldğini bilmediğimiz yakıt aktı ve zararv erdi. Çünkü burada tarım ile ilgili işlenen tarlalar da vardı. onlara da su taştı. Fidanlığımızda bütün malzemelerimizi perişan etti. Zararı nasıl telafi edeceğiz bilmiyoruz. Şimdi gideceğiz fidanlarımızın zararlarını tespit edeceğizö dedi.