Erzincan Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu: 19 Gözaltı

ERZİNCAN (İHA) – Erzincan'da FETÖ soruşturması kapsamında Erzincan merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.



Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY Erzincan il yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Erzincan merkezli Ankara, İzmir, Trabzon, Erzurum, Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli tarihlerde "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak ve örgüt adına faaliyet göstermek" iddiasıyla toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.



Erzincan Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan açıklamada firari durumda bulunan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürülmekte olduğu belirtildi. - ERZİNCAN