Erzincan Lisesinden "Vatan Sevgisi" Temalı Şiir Dinletisi

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Erzincan Lisesi tarafından "Vatan Sevgisi" temalı şiir dinletisi düzenlendi.



Erzincan İl Müftülük konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Mutlu, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Gerçekleştirilen programda Şehit Ömer Halisdemir'e mektup yarışmasında birinci olan Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu öğrencilerinden Esila Yılmaz, yazmış olduğu mektubu dinleyiciler ile paylaştı. Daha sonra ise program akışı içerisinde Erzincan Lisesi öğretmenleri tarafından okunan şiirler, sahnede oluşturulan objelerle bütünleştirilerek dinleyicilere aktarıldı.



"Vatan Sevgisi" temalı 9 şiir ile birlikte Erzincan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Yıldız'ın Mardin'in Derik ilçesinde, odasına tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayatına yönelik hazırlamış olduğu sinevizyon gösterisi, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.



Programın sonunda "Şehitler diyorlar ki" isimli şiiri seslendirerek, katılımcılar tarafından büyük alkış alan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün konuşmasının devamında kadim medeniyet kültürünü ve şuurunu genç nesillere hep birlikte anlatacaklarını belirterek, tüm dinleyicilere katılımları için teşekkür etti.



Vali Ali Arslantaş ise yaptığı konuşmada düzenlenen etkinliği başarılı ve verimli bulduğunu belirterek, sunumda emeği geçenleri tebrik etti. - ERZİNCAN