Erzincan Liselerarası Münazara Yarışması

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Liselerarası Münazara Yarışması" başladı.



Öğretmenevinde merkez ve ilçelerden 18 lisenin katıldığı yarışma 3 gün sürecek.



Etkinlikte açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, proğramın amacının öğrencilere daha iyi bilinç ve kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri olduğunu söyledi.



Bu tür etkinliklerle öğrencileri dört duvardan kurtarıp, farklı etkinlikler, farklı çalışmalara yöneltmek olduğunu ifade eden Gün, "2015-2016 eğitim öğretim yılında başlatmış olduğumuz münazara yarışmasına geçen yıl 8 okulumuz katıldı. Bu yıl ise 3 ayrı ilçemiz Üzümlü, Kemah ve Refahiye ilçelerimizden 18 lisemiz iştirak etti." dedi.