Erzincan İtfaiyesinin 2016 Yılı Mesaisi

Erzincan itfaiyesinin geçen yıl 677 olaya müdahale ettiği bildirildi.



Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyeye bağlı İtfaiye Müdürlüğü görevlilerinin geçen yıl 587 yangın, 13 intihar, 10 trafik kazası, 67 hayvan kurtarma vakasına müdahale ederek başarılı çalışmalar gerçekleştirdiği belirtilerek, görevlilerin kent genelinde öncelikle kamu kuruluşları olmak üzere 25 kuruma da yangından korunma eğitimi verdiği anlatıldı.



İtfaiyenin donanımlı personeliyle vatandaşların can ile mal güvenliğini sağlamak üzere her an göreve hazır olduğu belirtilen açıklamada, itfaiyenin hareket kabiliyeti yüksek araçlarla daha da güçlendirildiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca itfaiyenin son teknolojiyle donatılan yeni hizmet binasının da kısa bir süre sonra hizmete gireceği de belirtildi.