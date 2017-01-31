Erzincan'ın Nüfusu Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Erzincan merkez'in nüfusu 96 bin 248 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Erzincan'ın nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 1,35 artarak 226 bin 32 kişi oldu. TÜİK verilerin değerlendirilmesi sonucu elde edilen bilgilere göre 2015 yılında 222 bin 918 kişinin yaşadığı Erzincan'da 2016 yılında bu rakam yüzde 1,35 artarak 226 bin 32 kişiye yükseldi.



MERKEZ NÜFUS 96 BİN 248



TÜİK'in 2016 yılı nüfus kayıt sonuçlarına göre, Erzincan'ın nüfusu bir önceki yıla göre 3 bin 114 kişi arttı. Nüfusun, 154 bin 68 'si merkez ilçede yaşarken, Erzincan şehir merkezi nüfusu ise 98 binden 96 bin 248' geriledi. İlçe nüfusları ise şu şekilde oluştu. Tercan'da 17 bin 367, Üzümlü'de 12 bin 913, Refahiye'de 10 bin 765, Çayırlı'da 8 bin 849, İliç'te 7 bin 625, Kemah'ta 7 bin 125, Kemaliye'de 4 bin 905, Otlukbeli'de 2 bin 415 kişi. - ERZİNCAN