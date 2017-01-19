Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'den Karne Mesajı

2016-2017 öğretim yılı 1.kanaat döneminin sona ermesi münasebetiyle Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün bir mesaj yayımladı.



Gün mesajında şunları kaydetti; "Geleceğe yönelik tüm atılımlarda olduğu gibi eğitim meselesi hakkındaki planlar, oldukça kapsamlı temellere ihtiyaç duyar. Geleceğin dünyasında insanlarımızın mutlu ve huzurlu yaşaması için tarihinden ve değerlerinden kopmadan yarının Türkiye'sini inşa edecek bir bilince ihtiyacımız var. İnsanların toplum hayatına uyum sağlaması, kişilik kazanması, iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olması ancak iyi bir eğitim sayesinde olacağı muhakkaktır. Bizler eğitimin en elverişli şartlarda gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Tüm okullarımızı, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılına bu bilinçle hazırladık. Her yıl artan şevk ve heyecanımızla sürdürdüğümüz eğitim faaliyetlerine, öğrencilerimizin hem fiziki hem de zihni olarak daha dinç olmaları için verilen bu arayı iyi değerlendireceğini temenni ediyorum.



Değerli Öğretmenlerimiz, çağdaşlaşmanın, çağdaş uygarlık düzeyini yakalamanın ve aşmanın, ulus bilincinin, özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin temellerinin atıldığı okullarımızda eğitim gören öğrencilerimizin şahsiyet kazanmalarında verdiğiniz emeği, gösterdiğiniz çabayı takdir ediyor, çocuklarımızın başarılarında büyük katkınız olduğu için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bu tatil dönemini en iyi şekilde değerlendirip sınavlarla kurslarla yoğun geçecek olan ikinci döneme aynı iştiyakla azimle başlayacağınıza yürekten inanıyorum.



Kıymetli Anne Babalar, insan, ancak iyinin kaim olacağına ve kötünün önünde sonunda zeval bulacağına duyduğu inançla yaşar. Bu inancın kandilleri olarak gördüğümüz öğrencilerimizi bizlere emanet ettiniz. Onların varlığı, başarısı, mutluluğu sizlerin olduğu kadar bizleri de mutlu ediyor, onurlandırıyor. Bu süreçte çocuklarımız bazen arzu ettiğimiz seviyelere ulaşmakta bazı zorluklarla karşılaşabilir. Notları, performansları istediğiniz düzeyde olmayabilir. Sabırla, umudumuzu kaybetmeden, çocuklarımızın özgüvenini zedelemeden doğru hamlelerle aksaklıkların giderileceğine inanalım.



Unutmayalım ki çocuklarımıza verilen karneler, aynı zamanda anne baba olarak bizlerin çocuklarımızla ne derece ilgilendiğimizi gösteren bir aynadır. İkinci dönem okulla, öğretmenlerimizle daha yoğun bir iletişim kurar, öğrencilerimizin gelişimlerini yakından takip edersek başarıyı elbirliğiyle yakalayacağımıza yürekten inanıyorum.



Sevgili Öğrenciler, düşünen, sorgulayan, üreten; boyunduruk altında kalmadan düşündüklerini özgürce dile getiren, farklılıklarımızı zenginlik kabul eden, tarihine, kültürüne, kadim medeniyetine yabancı olmayan, bilakis değerlerimizi yüceltecek, milli bir duruşu olan bir neslin temsilcilerisiniz. Sizler; yarınımız, umudumuz ve ülkemizin aydınlık geleceğisiniz. Sizler de bunun bilincinde olup milli ve manevi değerlerimiz ekseninde çalışan, üreten ve sorgulayan bireyler olma yolunda durmadan çalışmalısınız. Karnelerinizde zayıf düşen dersler varsa umutsuzluğa kapılmayıp ikinci dönem daha çok çalışarak başarılı olacağınızı bilmenizi isterim.



Bu duygu ve hissiyat içinde yarıyıl tatilinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tatil döneminde dinlenmenin yanı sıra sanat, spor ve kültürel etkinliklere de zaman ayırmanız dileğiyle tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize sağlıklı huzurlu, mutlu bir tatil diliyorum. - ERZİNCAN