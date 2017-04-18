Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından Erzincan Gençlik Merkezi'nde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başladı. Verilen eğitimler sonunda 30 girişimci adayı sertifikalarını alıp KOSGEB'in kredi imkanlarından faydalanabilecek. 18-21 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan eğitimde kursiyerlere toplamda 32 saat eğitim ve atölye çalışmalarından oluşan eğitim programı sunulacak. Kursiyerlere başarılar dileyen Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu;"İl Müdürlüğümüz ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamında 30 girişimci adayımız Gençlik Merkezimizde eğitimlerine başladılar. Kursiyerler 32 saat sınıf içi eğitim alacak ve atölye çalışmaları yapacaklar. Eğitim sonunda girişimci adayların kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimlerini kazanacaklarına inanıyoruz." dedi. Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin temel amacının girişimciliğe klasik bakış açısını değiştirmek ve girişimci adayının vizyonunu geliştirmek olduğunu ifade eden Eğitmen Dinçer Barutçugil ise, bu eğitimde, bir işletmenin nasıl kurulacağından, girişimcilik özelliklerinin sınanmasına, iş fikrinin geliştirilmesine, girişimcilik egzersizlerine ve bir iş planının nasıl oluşturulacağına kadar birçok konuyu öğrettiklerini belirtti. - ERZİNCAN