Erzincan, Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası'na Hazırlanıyor

BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'da 10-12 Şubat tarihlerinde yapılacak Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası için hazırlıklar devam ediyor.



Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyona 20 ülkeden 100 sporcunun katılmasının beklendiğini söyledi.



Yapılan görüşmeler sonuncunda Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) tarafından bir yıl önce şampiyonanın Erzincan'da yapılacağının açıklandığını kaydeden Ersan Başar, "Bu, çok onur ve gurur verici bir tablo." dedi.



Şampiyonanın Türkiye'ye kazandırılma süreci hakkında bilgi veren Başar, şöyle devam etti:



"İlk olarak Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu bölgede inceleme yapıyor. Dağları rotalıyor ve burayı tescil ediyor. Bu yarışmanın yapılabilmesi için tescil işlemleri gerçekleşiyor. Bu tescil işlemlerinden sonra uluslararası yaptığınız bir yarışmaya gözlemci katılıyor ve buradaki başarınız değerlendiriliyor. Bu aşamaların hepsini Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak başarıyla geçtik ve bu safhaya geldik."



Başar, Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası'nın Türkiye ve federasyon açısından çok önemli olduğunu, sporcu kazanmak, dağcılarla birlikte elit atletlerin branş içerisine dahil edilmesi için yoğun çalışmalar yaptıklarını ifade etti.



Dağ kayağının olimpiyat branşı olma yolunda ilerlediğinin altını çizen Başar, "Bu spor, gelecekte olimpiyatta da branş olarak karşımıza çıkacak. Bu da sevindirici bir haber. Şu anda 20 ülkeden 100'e yakın sporcunun gelmesi bekleniyor. 10'a yakın ülke kaydını yaptırmış durumda. Bu sayı her gün artıyor." diyerek sözlerini tamamladı.



Yapay karlama sistemi kuruldu



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Erzincan Ergan Dağı'na bu yıl 3 kilometrelik yapay karlama sistemi kurduklarını söyledi.



Dağın bin 200 rakım ile başlayıp, 2 bin 970 rakım ile sona erdiğini belirten Mumcu, "Tamamı dikey uzunluk olarak kayılabilir alanlarla, kayak pistleri mevcut. Bu yüzden 14 kilometrelik dikey bir pistimiz var. Erzincan Ergan Dağı, Türkiye ve dünya sıralamasında dağ ve rakım olarak oldukça başarılı bir yere sahip. Dünya Dağ Kayağı için de daha önce ilimizde deneme yarışları yaptık. İlimiz buna çok müsait. Milli sporcularımız var. İki sporcumuz Türkiye şampiyonu oldu. Dağ kayağı anlamında başarılı bir durumdayız." diye konuştu.



Ergan Dağı'nın merkeze, havalimanına yakın olması nedeniyle konaklama ve ulaşımın imkanlarının iyi olduğuna işaret eden Mumcu, kayak pistleri hakkında da bilgi verdi. Dağın 3 etaptan oluştuğunu, birinci etaba 8'li gondol ile bin 700 rakıma çıkıldığını, ikinci etaba telesiyej ile iki bin 400 rakıma çıkıldığını, üçüncü etaba ise aynı sistem ile iki bin 970 rakıma çıkıldığını aktaran Mumcu,"Pistlerimizin tamamı aynı mevsimde kullanılabildiği için iklim şartları anlamında kayak sporuna oldukça elverişli bir tesis." diyerek sözlerini tamamladı.