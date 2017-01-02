Erzincan'dan Suriyelilere 15 Ton Gıda Yardımı

Erzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 15 ton gıda ve kışlık giyim malzemesi Suriye'ye gönderildi.



Cami Kebir Camisi önünde, un, bulgur, fasulye, makarna ve yağdan oluşan, 440 bin Türk lirası tutarındaki 15 tonluk gıda maddesi ile kışlık giyim malzemesinin yüklendiği yardım tırının, Suriye'ye gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.



Erzincan İnsani Yardım Derneği Başkanı Alaattin Önel, 2016 yılında 21 yardım tırı gönderdikleri Suriye'ye bu yılın ilk yardım tırını yola çıkardıklarını söyledi.



İHH olarak, Türkiye genelinden Suriyelilere 3 bin 443 yardım tırı ulaştırdıklarını ifade eden Önel, Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesinin öncülüğünde 17 Ocak'ta Erzincan'dan 24 tır yardım malzemesi gönderilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.



Okunan duaların ardından yardım tırı, bölgeye yola çıktı.