Erzincan'dan Suriye'ye 33 Tır Yardım

Erzincan'da düzenlenen 'Suriye'ye Yardım eli' kampanyasında toplanan yardımlar 33 TIR'lık konvoyla yola vuruldu.



Valilik bünyesinde, Belediye, Müftülük, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile 26 Aralık 2016 günü başlatılan 'Erzincan'dan Suriye'ye Yardım Eli' kampanyası vatandaşlardan ilgi gördü. Erzincan genelinde toplanan, giyim ve ihtiyaç malzemeleri 33 TIR'a yüklendi. TIR'ların uğurlama törenine Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy (AKP), Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaşın katıldı.



Vali Ali Arslantaş konuşmasında, Erzincan'ın yardımseverlik açısından örnek şehirler arasında yer aldığını bildirdi. Konuşmaların ardından dualar edildi ve yardım TIR'ları uğurlandı.