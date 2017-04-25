Erzincan'dan Idlib'e Insani Yardım

Erzincan'da, hayırseverlerce temin edilen 22 ton gıda ve giyim malzemesi Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.



Erzincan İnsani Yardım Derneği öncülüğünde hayırseverlerce toplanan un, bulgur, fasulye, patates ve çocuk ayakkabısından oluşan 22 tonluk gıda maddesi ve giyim malzemesinin yüklendiği yardım tırının, Suriye'nin İdlib kentine gönderilmesi dolayısıyla Cami Kebir önünde tören düzenlendi.



Dernek Başkanı Alaattin Önel, burada yaptığı konuşmada, Suriye'ye 48'inci yardım tırını gönderdiklerini anımsattı.



Tırda 22 tonluk yardım malzemesi olduğuna işaret eden Önel, "Erzincan'dan 48'inci yardım tırımızı İdlib'e gönderiyoruz. Bugün insanlığın ve bütün insani değerlerin katledildiği kentlerden biri İdlib. Maalesef insanlık bu katliamı ve katliamları kanıksamış durumda. Bugün dünyanın sözde gelişmiş birçok ülkesi, adaletsizliğin ve zulmün kol gezdiği Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Irak'ta, Libya'da, Yemen'de, Afganistan'da, Keşmir'de, Mısır'da ve oluşturdukları terör örgütleri ile Afrika ülkelerinde yaşanan bu katliamları kendi surları arkasından bir film izliyormuş gibi seyrediyorlar." dedi.



Alaattin Önel, bu sebeplerle Suriye'nin insanlığın imtihanı olduğunu dile getirerek, "Suriye'deki drama insanlık duyarsız ve kayıtsız. Bir taraftan bombalar yağarken, diğer yandan açlık ve kuraklık insanları vuruyor. Bir an önce insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Savaşın acısını en çok çocuklar yaşıyor. Sesimizi bu zulümlere karşı daha gür çıkaracağız ve son söz olarak insanlığın ölmediğini herkese göstereceğiz." diye konuştu.



Törende okunan duaların ardından yardım tırı İdlib'e uğurlandı.