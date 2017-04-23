Erzincan'daki Kuvvetli Rüzgar

Erzincan'da, hızı zaman zaman 60 kilometreyi aşan kuvvetli rüzgar yüzünden 22 binanın çatısının uçtuğu bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar yüzünden kent merkezinin yanı sıra Kavakyolu Beldesi, Kemah, Refahiye ve Otlukbeli ilçelerinde hasar oluştuğu belirtildi.



Fırtına nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde kamu ile özel mülke ait 22 binanın çatısının uçtuğu, bazı ağaç ve elektrik direklerinin ise devrildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması uyarısında bulundu.



Hasar gören alanlarda inceleme yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş da olaydan etkilenen vatandaşların konutlarında ve kamu binalarında hasar tespit çalışması yapmak ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için hasar tespit ekibi kurulduğunu kaydetti.



Bu ekibin hasar gören bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladığını anlatan Arslantaş, şu bilgileri aktardı:



"Rüzgarın etkili Refahiye ilçesindeki Refahiye Şehit Karaoğlanoğlu Yatılı Bölge Ortaokulu pansiyon binasının çatısı hasar gördüğünden İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla okul taşımalı öğrenciler açısından 24 ile 28 Nisan tarihleri arası tatil edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri açısından zorunlu olmadıkça evlerini terk etmemelerini tavsiye ediyoruz, oluşabilecek soba zehirlenmelerine karşı da gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir."