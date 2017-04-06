Erzincan'daki Fetö/pdy Davaları

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında ayrı ayrı dava açılan 14 eski polisin yargılanmasına devam edildi. Davaların 9'unda 9 sanık çeşitli cezalara çarptırıldı.



Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların ilkinin duruşmasına, görevinden ihraç edilen tutuksuz sanık eski polis Mesut Bağcı katıldı.



Savunması alınan Bağcı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütüne üye olmadığını, devletten başka hiç kimseye çalışmadığını iddia etti.



Bağcı, hiçbir şekilde "ByLock" kullanmadığını da öne sürerek, beraatını istedi.



Bu davayı karara bağlayan mahkeme heyeti Bağcı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



Aynı mahkemede görülen bir başka davanın duruşmasına ise aynı suçtan tutuksuz yargılanan eski polis Sinan Köroğlu katıldı.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Köroğlu da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum edildi.



Bu dava sonrası da "terör örgütü üyesi olmak"la suçlanan tutuksuz sanıklar Yakup Yılmazer, Mehmet Yıldırım, Halil İbrahim Can, Hakan Tatar, Serhat Kaya, Ali Torun ve Erhan Polat ayrı ayrı hakim karşısına çıktı.



Suçlamaları kabul etmeyen ve eski polis memuru olan bu sanıklardan da Yılmazer, Yıldırım, Can, Tatar ve Kaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6'şar ay hapse, Torun ve Polat ise 8 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi.



Mahkeme heyeti aynı suçlamalarla ayrı ayrı yargılanan diğer 5 eski polis memurunun yargılandığı davalarda ise dijital verilerinin incelenmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmaları erteledi.