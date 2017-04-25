Erzincan'da Zincirleme Trafik Kazası - 5 Kişi Yaralandı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Ufuk Koç'un kullandığı 58 SE 044 plakalı otomobil, Erzincan Havalimanı Yolu girişindeki kavşakta Adem Sincar (41) idaresindeki 25 FS 250 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan Sincar yönetimindeki otomobil, kavşağa giren Ergün Yıldız'ın kullandığı 24 AB 094 plakalı midibüse çarparak durabildi.



Kazada sürücü Sincar'ın yanı sıra Koç yönetimindeki araçta yer alan Yusuf Arslan (66), Çiçek Arslan (41) Sevtap İlter (25) ile Dursun Mutlu (54) yaralandı.



Yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.