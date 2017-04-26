Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik 4 ayrı hedefe düzenlenen eş zamanlı operasyonda O.S.(24), Y.K.(19), K.K.(22) ve Ö.K.(19) isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda satışa hazır halde sentetik cannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.



Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatılan 4 şahıstan O.S. (24) ve Y.K. (19) sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, K.K. (22) emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ö.K. (19) hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - ERZİNCAN