Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.K. (32) ve E.K'nın (32) bulunduğu otomobil polisler tarafından durduruldu.



Narkotik dedektör köpeği "Maço"nun aracın bagaj kısmında tepki vermesi üzerine burada yoğunlaştırılan aramada 267 gram uyuşturucu ele geçirildi.



Otomobildeki 2 zanlı, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.