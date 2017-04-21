Erzincan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kavakyolu beldesi girişindeki kavşakta meydana gelen kazada, Engin Şengül idaresindeki 24 FE 634 plakalı otomobil ile Ekrem Nayir'in (50) kullandığı 24 EP 247 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada Ekrem Nayir (50), Hatice Nayir (20), Sare Aydın (47), Kübra Musullu (27) ve Ağa Kaya (38) yaralandı.



Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.