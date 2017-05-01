Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Erzincan'da ehliyetsiz sürücünün yaptığı kazada 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre Erzincan-Erzurum Karayolunun 14. kilometresindeki Üzümlü İlçesi Altıntepe mevkisinde Erdi Hergüner'in kullandığı 34 TD 40 plakalı kamyonet, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce karşı şeride geçti, ardından da şarampole yuvarlandı.



Kazada sürücü Hergüner ile araçta bulunan babası Turan Hergüner (57) yaralandı.



Kamyonetin altında kalan baba Hergüner'i olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekipleri sıkıştığı yerden çıkarttı.



Ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba Hergüner'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



Öte yandan kamyoneti kullanan Erdi Hergüner'in ehliyetinin olmadığı, İstanbul'dan memleketi Kars'a ev eşyası taşıdığı sırada kaza yaptığı öğrenildi.



Kazaya ilişkin polis soruşturma başlattı.