Erzincan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Emir Ali Öğünç (55) idaresindeki 24 EL 931 plakalı otomobil, Erzincan-Çağlayan karayolu Kilimli köyü girişinde kontrolden çıktı. Takla atarak sürüklenen otomobil, yol kenarındaki çitlere çarparak durdu.



Kazada araç içinde sıkışarak yaralanan otomobil sürücüsü Öğünç, çevredekilerce araçtan çıkarıldı.



Yaralı sürücü, daha sonra 112 Acil Sağlık ekibince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.