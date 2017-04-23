Erzincan'da şiddetli rüzgar sebebiyle bazı binaların çatıları ile otomobillerde zarar oluştu.



Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar, en fazla il merkezine bağlı Kavakyolu beldesinde etkili oldu.



Rüzgar nedeniyle beldenin Terzibaba Mahallesi'ndeki 1. Etap TOKİ Konutları'nın bazılarının çatısı uçtu.



Beldede TOKİ konutları dışındaki bazı binaların da çatılarının zarar görmesine yol açan rüzgar sırasında çatılardan düşen malzemeler, bazı otomobillerde de hasara yol açtı.



İtfaiye ekipleri hasar gören çatılarda tedbir alırken, sokaklara düşen malzemeleri de temizledi.



TOKİ Konutları sakinlerinden Emrah Ege, bir anda çıkan rüzgarın etkisiyle binalarının çatısının sokağa düştüğünü belirterek, çatıdan kopan ahşap parçalarının çevredeki bazı binalar ile araçlara zarar verdiğini söyledi.



Ege, olay sebebiyle endişeli anlar yaşadıklarını ifade ederek, "Fırtına büyük maddi hasar oluşmasına neden oldu. Allah'tan çocuklarımız dışarıda değildi, yoksa daha feci şeyler olabilirdi. Allah korudu." dedi.