Erzincan'da Şiddeti Rüzgarda Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi (3)

ÇATISI UÇAN OKUL TATİL EDİLDİ



Erzincan'da bugün sabah saatlerinde başlayan ve hızı zaman zaman 60 kilometreyi aşan kuvvetli rüzgarın maddi zarar dışında herhangi bir can kaybına ya da yaralanmaya yol açmadığı belirtildi. Erzincan merkez ilçede konutlarda 2, Kavakyolu Beldesi'nde 3 çatı uçması, Refahiye İlçesinde Refahiye Şehit Karaoğlanoğlu Yatılı Bölge Ortaokulu pansiyon binasında çatı uçması, Armutlu, Akçiğdem, Avşarözü, Damlaca, Kayı ve Ören köylerimizde toplam 13 konutta çatı uçması, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi, Kemah İlçesinde köy konağı 1 ve konutlarda 2 çatı uçması, Otlukbeli İlçesinde konutlarda 7 çatı uçması olayı meydana geldi. Vali Ali Arslantaş, doğal afetin yaşandığı Kavakyolu Beldesi, Kemah ve Refahiye ilçelerine giderek incelemelerde bulundu. Afetten etkilenen vatandaşları konutlarında ve kamu binalarında hasar tespit çalışması başlatıldı. Refahiye Şehit Karaoğlanoğlu Yatılı Bölge Ortaokulu Pansiyon binasının çatısı hasar gördüğünden ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla okul taşımalı öğrenciler açısından 24-28 Mayıs tarihleri arası tatil edildi. Uzmanlar, can ve mal güvenlikleri açısından zorunlu olmadıkça vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istendi.