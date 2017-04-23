Erzincan'da Şiddeti Rüzgarda Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi (2)

Erzincan'da Şiddeti Rüzgarda Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi (2)

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Erzincan, Şiddet