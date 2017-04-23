Erzincan'da şiddeti rüzgarda çatılar uçtu, ağaçlar devrildi (2)



SAC LEVHADAN SON ANDA KURTULDU



Kavakyolu Beldesi TOKİ Konutları'nda bir apartman görevlisi, binadan kopan parçaları toplarken, üzerine gelen sac levhadan son anda kurtuldu. Apartman görevlisinin çatıdan kopan parçalardan kaçışı cep telefonu ile görüntülendi. Kent merkezinde akşam saatlerinden bu yana etkili olan fırtına, asırlık ağaçları devirirken, Kavakyolu Beldesi'ndeki TOKİ konutlarının çatıları uçtu. Çatılardaki levhalar ve keresteler uçtu. Bu sırada bir apartman görevlisi, düşen parçaları toplarken, şiddetli rüzgar nedeniyle kopan saclar üzerine geldi. Yaptığı hareket ile son anda sac levhalardan kurtulan görevlinin fırtına ile mücadelesi cep telefonu ile görüntülendi.