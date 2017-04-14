Erzincan'da sağanak nedeniyle bazı evlerde su baskınları meydana geldi.



Kentte sabah başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, Yenimahalle ve Hocabey mahallelerindeki bazı apartman ile evlerin sığınak ve bodrum katlarında su baskınlarına yol açtı.



Kent çıkışı Kemah Kavşağı'ndaki fidanlık da sağanak nedeniyle su altında kaldı.



Belediye ekipleri, kent genelinde ve fidanlıkta meydana gelen su baskınına, vidanjörlerle müdahalede bulundu.



Fidanlığın sahiplerinden Hasan Akdağ, AA muhabirine, aşırı yağış nedeniyle bölgede daha önce de taşkınların yaşandığını söyledi.



Rögardan taşan suyun fidanlığa geldiğini anlatan Akdağ, belediyenin önlem alması gerektiğini kaydetti. Akdağ, "Büyük zararımız söz konusu. Bu zararı nasıl telafi edeceğiz bilmiyorum." diye konuştu.