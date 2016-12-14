Erzincan'da okullar tatil mi? Erzincan'da okullara kar tatili verildi. Yurdun büyük bölümünde süren yoğun kar yağışı nedeniyle 35 ilde 14 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edildi. Türkiye genelinde dün öğlen saatlerinde başlayıp akşamdan itibaren etkisini artıran ve bazı kentlerde zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı yüzünden 35 ilde eğitime bir gün ara verildi. Özellikle birçok bölgede kar kalınlıkları her geçen gün artmaya başladı. Hangi illerde okulların tatil edildiğini merak ediyorsanız bu haberimizi inceleyebilirsiniz.

NİĞDE

Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 14 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle tatildi edildi.

KAYSERİ

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim veren tüm okullar tatil edildi.

KARS

Kars'taki tüm okullar bir gün tatil edildi.

DÜZCE

Düzce il genelinde taşımalı sistemle eğitim gerçekleştirilen okullarda, tatil olmasına karar verildi.

BAYBURT

Bayburt'taki tüm okullarda, okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

ARDAHAN

Ardahan'da, il merkezi ve tüm ilçelerde ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri için eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

TUNCELİ

Kar yağışı dolayısıyla Tunceli kent merkezi ve bağlı köyler, Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Hozat ilçe merkezleri ile bağlı köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime bir gün ara verildi.

SİVAS

Sivas'ta kent merkezi, Suşehri, Gölova, Akıncılar, Koyulhisar, Yıldızeli, İmranlı ilçelerinin tamamı ile Ulaş ve Hafik ilçelerindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile Karakoçan ilçe merkezi ve ilçeye bağlı belde ile köylerde eğitim verilemeyecek.

BİTLİS

Bitlis merkez, merkeze bağlı köyler ile Mutki ve Tatvan ilçelerinde de eğitime 1 gün ara verildi.

SAKARYA

Sakarya'da taşımalı sistemle eğitim veren okullarda, bir gün süreyle eğitime ara verildi.

MUŞ

Muş'ta merkez ile bağlı belde ve köylerdeki okullarda, eğitim bir günlüğü tatil edildi.

BİNGÖL

Bingöl'de il merkezi, bağlı belde ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar ile Karlıova ilçesindeki okullarda, bir gün boyunca eğitim yapılmayacak.

YOZGAT

Yozgat'ta da taşımalı eğitim öğretim gören öğrenciler için okullar tatil edildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de ise Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm okullar, il merkezi ile Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

KONYA

Konya'nın, Ahırlı, Akören, Altınekin, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi, Ereğli, Halkapınar, Hadim, Derbent, Güneysınır, Kadınhanı, Kulu, Sarayönü, Yalıhüyük ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların, yoğun kar yağışı ve fırtına dolayısıyla bugün tatil edildiği belirtildi.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, kar yağışı nedeniyle üniversitenin Silifke-Taşucu Meslekyüksek Okulu hariç eğitime bir gün ara verildiğini, akademik ve idari personelin görevlerine devam edeceğini açıkladı.

KARAMAN

Karaman'da şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle köy ve beldelerde, taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

ORDU

Ordu'da, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, sahil kesimindeki Altınordu, Gülyalı, Fatsa ve Ünye ilçelerine bağlı 15 mahallede ise okulların bugün tatil olduğu belirtildi.

BOLU

Bolu'nun Gerede ve Mengen ilçesine bağlı Pazarköy köyünde, okullar yağışı nedeniyle bir günlüğüne tatil edildi.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Şenpazar, İnebolu, Azdavay ve Bozkurt ilçelerinde bugün eğitim yapılmayacak.

KARABÜK

Karabük'ün Ovacık ve Eflani, ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi.

TOKAT

Tokat'ın Başçiftlik ilçelerinde eğitime kar tatili verildi.

GİRESUN

Giresun'un Alucra ve Şebinkarahisar ilçelerindeki okullarda da eğitim verilemeyecek.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Ekinözü, Elbistan ve Göksun ilçelerinde etkisini artıran kar ve olumsuz hava şartları dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi.

SAMSUN

Samsun'un, Asarcık ve Ladik ilçelerinin tamamında okullar bir gün tatil edildi. Kavak, Atakum, Tekkeköy ve Canik ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bir gün ara verildi.

AĞRI

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Doğubayazıt ilçesi hariç il merkezi ve diğer tüm ilçelerde anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

ERZİNCAN

Gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle Erzincan'ın Otlukbeli, Kemah, Çayırlı, Tercan ve Üzümlü ilçelerinde eğitim-öğretim yapılmayacak.

NEVŞEHİR

Nevşehir'in Acıgöl, Derinkuyu ve Hacıbektaş ilçelerinde tipi ve karayolundaki aşırı buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

IĞDIR

Iğdır'da, kentte dün başlayıp gece saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi yüzünden, bugün il merkezine bağlı Kervansaray, Alibeyköy, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Harmandöven, Pınarbaşı ve Kızılkule köyleri ile Tuzluca ilçe merkezi ile bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

MALATYA

Malatya'da, kentteki yoğun kar yağışı dolayısıyla, merkeze taşımalı sistemle gelen öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verildi. Kent merkezindeki tüm okullarda eğitim öğretim normal olarak devam edecek.

ANKARA

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

TRABZON

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Akçaabat ilçesinde Aydın İlkokulu ve Ağaçlı Ortaokulu, Araklı ilçesinde Yüceyurt, Yeşilyurt ilkokul ve ortaokulları, Arsin ilçesinde Atayurt Alparslan ilkokul ve ortaokulları, Köprübaşı ilçesinde Adnan Kahveci Ortaokulu, Of ilçesinde Kireçli Dursun Dumangöz İlkokulu, Tonya ilçesinde Kalınçam, Sayraç ilkokul ve ortaokulları, Yomra ilçesinde Maden, Oymalı, Özdil, Çamlıyurt ilkokul ve ortaokullarında eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.