Erzincan'da Off-road Heyecanı

Turizm haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan'da düzenlenen Off-Road gösterisine katılan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, arazi taşıtları ile sürüş yaptılar.



Erzincan Ekşisu Mesire Alanında düzenlenen Off-Road yarışlarının başlatılmadan önce Erzincan Valisi Ali Arslantaş sürücü koltuğuna Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise yanına oturarak, Vali Arslantaş'a yardımcı pilotluk yaptı.



Vali Arslantaş, ve Başkan Başsoy, zorlandıkları bir etabı geçebilmek için mücadele verdiler.



Erzincan Valisi Ali Arslantaş yaptığı konuşmada; "Belediye Başkanımız biraz heyecanlandı ama tırnağı taşa değmeden geri geldi buraya kadar. Bir parkur hariç hepsini geçtik, değil mi? Orada kimlerin zorlanacağını göreceğiz. Üç defa denedik, olmadı. Zannımca orayı geçen şampiyon olacak." dedi.



Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise; "Gerçekten ilk defa bu parkuru canlı olarak valimizle icra ettik. Zor bir iş olduğunu, heyecanlı, adrenalini yüksek bir iş olduğunu gördük. Bir parkur hariç, diğerlerinin hepsinde Valim ustalığını gösterdi. Kendisini tebrik ediyoruz."diye konuştu.



Toplamda 2 kilometrelik pistte yarışan 18 araçlı yarışmacılar zorlu parkurlarda birinci olabilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Zaman zaman çamurlu, dik rampalı parkurlardan mahsur kalan yarışmacıların kullandığı araçlar çekici yardımıyla çıkartıldı. - ERZİNCAN